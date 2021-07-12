Секретар Ради нацбезпеки наголошує, що відповідо до вже застосованих до нього обмежувальних заходів Фірташ не може відчужувати або отримувати дивіденди з підсанкційних підприємств.

У Раді національної безпеки і оборони "будуть розбиратися" з питанням щодо можливої частки бізнесмена Дмитра Фірташ в телеканалі "Інтер", який пов'язують з цим бізнесменом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив журналістам.

"Щодо Фірташа, то я думаю, що його життя навряд чи змінилося у Відні (після запровадження санкцій – УНІАН). Він там як жив у маєтку, так і живе. Інша справа, що майнові права, рахунки та бізнес, які у нього є, на сьогоднішній день заблоковано. Заблоковано можливість ними користуватися, їх продавати, передавати третім особам, і його рахунки в Україні заблоковано. Ми домовилися з головою Національного банку, що найближчим часом повідомимо, скільки рахунків за кожним рішенням РНБО заблоковано, скільки там грошей. Єдине, що ми не зможемо сказати, – кому саме вони належать, бо це персональні дані", - сказав Данілов.

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Стосовно роботи телеканалу "Інтер", який пов'язують з Фірташем, Данілов сказав: "Нещодавно у Facebook розпочалась кампанія, що треба закрити афільовані з Фірташем підприємства, зокрема щодо титанової галузі. Але ми не можемо зупинити галузь тільки тому, що вона належить Фірташу. Натомість він не може сьогодні розпоряджатися, не може продавати акції, отримувати дивіденди з цього підприємства. А що стосується "Інтера", то це окрема ситуація. Ми будемо розбиратися, скільки там акцій і чи є вони у нього взагалі. Адже може статися, що нібито він володіє акціями, а коли дивишся оригінали документів, то може виявитися, що там Фірташа і немає, а є якась офшорна компанія з Віргінських островів чи з Кіпру".

Санкції проти Фірташа: деталі

18 червня РНБО вирішила застосувати обмежувальні заходи проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

Санкції проти Фукса пов'язані з минулими рішеннями РНБО про позбавлення ліцензій 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин. За словами Данілова, 6 грудня 2018 року одна особа, яку секретар РНБО представив без прізвища як Віталій Євгенійович, змогла зареєструвати в один день 19 компаній у місті Олександрія і через короткий проміжок часу отримала 19 ліцензій на вуглеводні. У РНБО вважають, що за цими діями стоять представники Російської Федерації. У результаті проведених перевірок щодо отримання цих 19 ліцензій проти Фукса було запроваджено санкції. Також секретар РНБО уточнив, що обмежувальні заходи застосовані через ситуацію, пов'язану з компанією "Голден Деррік", власником якої є Фукс.

24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Фірташа і Фукса.

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Автор: Дмитро Хилюк