Ніяких подробиць глава РНБО не повідомив, запропонувавши журналістам дочекатися засідання у п'ятницю.

У п'ятницю, 16 липня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони можуть прозвучати перші прізвища олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде оголошено перші 13 прізвищ олігархів, про які дещо раніше заявляв Данілов.

"Давайте дочекаємось засідання у п'ятницю, і, я думаю, ви почуєте певні новини з цього приводу", - сказав Данілов.

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Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи буде оприлюднено список олігархів у п'ятницю, Данілов сказав: "Все, що я міг сказати, я вам сказав".

Закон про олігархів

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автор: Дмитро Хилюк