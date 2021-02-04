Молодший брат депутата володіє 12-ма квартирами лише у Києві.

Родичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, який потрапив під санкції, володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно це нерухомість у Києві або Львові.

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Про це повідомляє «Слідство.Інфо». Зазначається, що сам депутат у своїй декларації за 2019 рік вказав частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники Львівської області та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Відповідно до останньої декларації депутата, всього на рахунках політика у Білорусі — понад 7 мільйонів євро. В українському «Укрбудінвестбанку» Козак зберігає понад 378 тисяч гривень на 30 тисяч євро, а готівкою — 150 тисяч євро та майже 2,5 мільйони гривень.

Однак чимало його активів все ж оминули українські санкції. Це стосується майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним.

Так, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum. Ще одна квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на Печерську.

У Львові Богдану Козаку належить будинок і квартира, а в Львівській області – будинок та декілька земельних ділянок. Як стверджується, молодший брат Козака веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Тараса Козака Софія — теж не бідна людина. Пенсіонерка володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Значними активами володіє і Наталія Лавренюк, яку журналісти називають цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Як стверджується, Лавренюк належить квартира в Києві, 10 земельних ділянок на Київщині, будинок, квартира та офіс у Львові. Жінка володіє й елітною автівкою — MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько трьох мільйонів гривень.

Стверджується, що Лавренюк займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.

2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака, за кілька годин після накладення санкцій його телеканали – ZIK, NewsOne та «112 Україна» припинили мовлення.

Заборона каналів Медведчука

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Дмитро Захаров