Влада працює над тим, щоб відкрити один зі шляхів для підвезення продуктів.

Росія хоче організувати в Маріуполі блокаду: зараз у місті відсутнє електро-, водо- і теплопостачання, перекриті шляхи доставки продуктів.

Про це в Facebook повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, сьогодні від рук окупантів загинула жінка в Майорську.

"Знову під ударом Маріуполь - окупанти обстріляли щонайменше два мікрорайони, потрапили в гіпермаркет на західній околиці, били по лікарні. У місті відсутнє електро-, водо- і теплопостачання, перекриті шляхи доставки продуктів. Росія хоче організувати місту таку ж блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді", - вважає голова ОДА.

На його думку, "це показова розправа над містом, яке відмовилося здаватися на поживу "російському світу".

Кириленко додав, що влада працює над тим, щоб відкрити один зі шляхів для підвезення продуктів.

"Сьогодні дізналися про ще 70 цивільних поранених в Маріуполі - точну цифру постраждалих ще належить встановити. Зараз це зробити важко, тому що в місті, як і в довколишніх громадах, відсутній мобільний зв'язок", - пояснив він.

За словами голови ОДА, сьогодні почалися обстріли в Очеретинській громаді - в Новоселівці Першій і Желанному.

"Вже ввечері окупанти випустили дві касети Градів по Торецьку - поранено 2 людини, одну з них повезли на операцію в офтальмологію в Дружківку. Пошкоджено лінію електропередач та відключено 2 газорозподільних пункти. Електропостачання частково відновлено, ремонт газопроводу почнуть завтра, тому що є ризики чергового обстрілу", - повідомив він.

В результаті обстрілу без опалення в Торецьку залишилися 400 житлових будинків (понад 15 тисяч жителів), 8 шкіл, 9 садочків і 10 лікувальних установ.

"Вистоїмо і все відновимо. За гроші окупантів", - уточнив він.

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