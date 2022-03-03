ЄС виступає єдиним фронтом для порятунку життів / фото суспільне
Євросоюз надасть захист жителям України, які біжать від повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
Про це повідомила в Twitter Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
"Прямо зараз Рада з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила історичне рішення. ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто втікає від війни в Україні. ЄС виступає єдиним фронтом для порятунку життів", - написала вона.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.