ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто втікає від війни в Україні.

Євросоюз надасть захист жителям України, які біжать від повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Про це повідомила в Twitter Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Прямо зараз Рада з питань юстиції та внутрішніх справ ухвалила історичне рішення. ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто втікає від війни в Україні. ЄС виступає єдиним фронтом для порятунку життів", - написала вона.

Війна проти України: