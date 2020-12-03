В ТКГ вважають, що Росія намагається легітимізувати "Л/ДНР".

Росія намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення "Л/ДНР" шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення чергового псевдо-референдуму.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

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Українська делегація в ТКГ вважає, що РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути "визначена воля народу Донбасу"; на додаток – кваліфікувати цей процес як "істинне виконання Мінських домовленостей".

Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" (заборонені в Україні терористичні організації) як "незалежних республік" або загроза такого визнання, вважають в ТКГ. "Це означає, що тиск на вище воєнно-політичне керівництво України, який керівництво РФ намагалося здійснювати протягом року після Паризьких домовленностей, не вдався", - зазначається в повідомленні.

"Від спроб лавіювання у відповідь на сильні та міжнародно визнані кроки України щодо реалізації всього комплексу домовленностей у Нормандському форматі, керівництво РФ перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН, намагаючись дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників Нормандського формату", - вважають в українській делегації.

Українська делегація в ТКГ наголосила, що розцінює ці спроби РФ як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти.

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Автор: Віталій Саєнко