Кулеба зазначив, що очікування зручного моменту - основний елемент тактики РФ на перемовинах.

У Росії на перемовинах щодо Донбасу є одна перевага - незмінність влади, яка дозволяє їй вичікувати зручний момент для досягнення її цілей.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що очікування зручного моменту - основний елемент тактики РФ на перемовинах.

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"Росіяни завжди чекають таких умов і обставин, за яких вони можуть вирішити питання на своїх умовах. Якщо вони бачать, що такий момент настав, вони йдуть вперед і стають більш конструктивними. Якщо вони бачать, що момент не такий, і рішення може бути на українських умовах або на збалансованому варіанті, тоді вони ставлять все на паузу. Це може бути різний збіг чинників", - сказав міністр.

Кулеба вважає, що у Росії є перевага у порівнянні з Україною - одна й та сама влада упродовж багатьох років.

"Є такий термін "опортуніст", тобто людина, яка вміє користуватися моментом. Російська дипломатія опортуністська, вони завжди чекають того моменту, коли зможуть щось зробити у власних інтересах. І потрібно визнати, що у них є одна перевага - у всіх країнах лідери змінюються, а в Росії ні, зберігається незмінність підходу. Для нас це недолік, але вони можуть нескінченно сидіти й чекати вигідного моменту", - сказав глава МЗС.

Коментуючи можливість чергової зустрічі в нормандському форматі, Кулеба сказав, що Росія свідомо шукає приводи, щоб не брати участь у цій зустрічі.

"Може, це акт визнання власної провини? "Нічого не виконується з нашого боку, тому ми не готові до зустрічі". А якщо серйозно - коли не хочеться допустити якоїсь події, то завжди можна знайти сто причин. Ці причини штучні, це розуміють наші міжнародні партнери. Але іншої Росії у нас немає, потрібно вести переговори з такою Росією, яка не боїться виглядати безвідповідально, потрібно говорити, працювати. Ми зробили нашу роботу, ніде не поступившись нашими інтересами. М'яч на полі Росії, це чітко розуміють наші партнери в Парижі та Берліні", - сказав Кулеба.

Рішення в Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що прокурори у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі оголосили історичне рішення про наявність усіх підстав для розгляду воєнних злочинів Російської Федерації у Криму та на Донбасі.

Міністр зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - наголосив голова МЗС.

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Автор: Андрій Василюк