У Москві заявили, що не ведуть ніякої незвичайної військової діяльності.

В Росії назвали неприйнятними вимоги надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За його даними, Москва вже відреагувала на вимоги України.

"У відповіді йдеться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", - повідомив він.

Читайте такожКанада виводить частину військових з України через загрозу вторгнення РосіїРаніше стало відомо, що Росія не надала дані по своїх військах протягом раніше відведених їй в рамках Віденського документа 48 годин.

Тепер Україна скликає термінову зустріч з Росією та іншими країнами-учасницями Віденського документу.

Загроза вторгнення РФ

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може відбутися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" в разі настання.

У зв'язку з високим ризиком бойових дій ряд країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван в той же день припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям слідом за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" і "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила в України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС і Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, в тому числі шляхом введення економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT мова не йде.