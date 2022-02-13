Росія так і не надала даних щодо своїх військ протягом раніше відведених їй 48 годин.

Україна скликає термінову зустріч з Росією та рештою країн-учасниць Віденського документа з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях.

Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Росія так і не надала даних щодо своїх військ протягом раніше відведених в рамках Віденського документа 48 годин.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - написав Кулеба.

Він додав, що якщо "Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць".

Що передувало

Напередодні Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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