Через війну вплив РФ у зовнішній політиці буде нікчемним, вважає Подоляк.

Найбільше Росія боїться, що Україна не змінить свою позицію і піде до кінця.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. За його словами, Україна зафіксувала свої переговорні позиції, однак росіяни хочуть змусити їх змінити. Головним пунктом є те, що будь-які домовленості будуть обговорювати лише після того, як РФ виведе свої війська з території України.

"Росія найбільше боїться, що Україна дійде до кінця: не буде ніяких там кулуарних сепаратних домовленостей, як це було традиційно для російської зовнішньої політики. Росія починала тиснути, щось шло не так, але вони дотискали те, що їм було потрібно", - пояснив Подоляк.

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Наразі росіяни розуміють, що через цю війну Російська Федерація та її впливи у рамках зовнішньої політики будуть нікчемними, вважає радник голови ОП.

"Тобто Росія не зможе впливати ні на що. І, безумовно, вони не хочуть цього. Тому що йдеться не тільки про Україну, йдеться про вплив РФ на конфліктні теми в глобальній політиці", - додав він.

Українська формула миру

Як відомо,Україна хоче провести міжнародний саміт, де пройде обговорення "формули миру" і завершення війни.

Її представив президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" у листопаді. Формула складається з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони ні з ким не розмовлятимуть на основі цієї формули.

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