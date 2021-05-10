Про цей крок Нідерланди також повідомлять Радбез ООН.

Уряд Нідерландів подає позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її участь у збитті пасажирського лайнера рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році.

Про це інформує прес-служба уряду.

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Країна передає до ЄСПЛ усю наявну інформацію у справі МН17. Зазначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.

У своїй скарзі країна також захищає всіх 298 жертв МН17 різних національностей та їхніх родичів.

«Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу МН17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу до ЄСПЛ і таким чином максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети», – йдеться у повідомленні.

Про цей крок Нідерланди також повідомлять Радбез ООН.

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Яна Ставська