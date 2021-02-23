У скарзі фігурують також вбивства, скоєні на території України.

Уряд України позивається до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі звинуваченнями проти Російської Федерації.

Читайте такожЄвропейський суд виніс рішення за позовами "майданівців" проти УкраїниЦю інформацію "Європейській правді" підтвердили у прес-службі ЄСПЛ. "Уряд України подав нову заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Справа стосується тверджень українського уряду про триваючу адміністративну практику Російської Федерації, яка полягає у цілеспрямованих вбивствах тих, кого вважають опонентами РФ, на території Росії та інших держав", - повідомили у Страсбурзі.

У ЄСПЛ наразі не уточнюють зміст української скарги, однак видання з’ясувало, що одним з епізодів, який фігурує у звинуваченнях, є замах на вбивство одного з лідерів російської опозиції Алексєя Навального з використанням нервово-паралітичної речовини "Новичок", що є у розпорядженні лише російських спецслужб.

Інформацію про те, що скарга України стосується Навального, у коментарі виданню підтвердив також урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пояснивши, що українська скарга не стверджує, що це вбивство якимось чином стосується України. "Немає обов’язку країнам обґрунтовувати наш зв’язок зі скаргою, наша держава просто повідомляє про системне порушення прав людини іншою державою, а саме Російською Федерацією", - заявив він.

Присутність Навального у переліку жертв нападів офіційної влади РФ, втім, робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо строків давності.

У скарзі фігурують також вбивства, скоєні на території України. "Йдеться про системні вбивства тих, кого вважають ворогами Росії, як-то співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі", - пояснив Ліщина.

Як відомо, 27 червня 2017 року у Києві внаслідок підриву автомобіля загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал. 31 березня того ж року внаслідок схожого теракту загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.

У Страсбурзі уточнюють, що у позові йдеться також про вбивства за межами країн Ради Європи. "Український уряд також заявляє про адміністративну практику Російської Федерації у нерозслідуванні цих вбивств та умисному проведенні операцій приховування, спрямованих на розчарування в зусиллях із пошуку відповідальних осіб", - пояснили в ЄСПЛ.

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Автор: УНІАН