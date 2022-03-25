Зеленський зазначив, що наступного тижня продовжить "важливу роботу" заради інтересів України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на брехню та пропаганду десятки мільярдів доларів, але не врахувала, що результат при цьому не гарантований.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Ви прекрасно знаєте, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія", - сказав він.

Президент додав, що РФ витратила і витрачає на це десятки мільярдів доларів.

"Напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні потрібно прокладати грошима, то і результат при цьому не гарантований, шлях правди – складний, шлях правди прокладає себе сам. Головне – бути щирим", - сказав він.

Зеленський зазначив, що наступного тижня продовжить цю "важливу роботу" заради інтересів України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

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