Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на брехню та пропаганду десятки мільярдів доларів, але не врахувала, що результат при цьому не гарантований.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні.
"Ви прекрасно знаєте, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія", - сказав він.
Президент додав, що РФ витратила і витрачає на це десятки мільярдів доларів.
"Напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні потрібно прокладати грошима, то і результат при цьому не гарантований, шлях правди – складний, шлях правди прокладає себе сам. Головне – бути щирим", - сказав він.
Зеленський зазначив, що наступного тижня продовжить цю "важливу роботу" заради інтересів України.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.