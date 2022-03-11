У Збройних силах Франції вважають, що російська армія не була готова до вторгнення в Україну.
Про це сказав представник Збройних сил Франції Паскаль Янні, повідомляє CNN.
Він зазначив, що через погану підготовку російські вояки тепер на місці стикаються з багатьма труднощами, особливо в матеріально-технічному забезпеченні та розвідці.
"Це можливо, що атака на Київ буде здійснена в наступні кілька днів, але насправді взяття контролю над Києвом - це зовсім інша справа, і на це знадобиться дуже багато часу", - підкреслив Янні, вказуючи на проблему резерву російської армії.
Також, за його словами, погодні зміни - рання весна і відтавання землі викликають проблему мобільності для окупантів.
Крім того, зазначив військовий спікер, російський конвой, який раніше розтягнувся на 40 миль при наближенні до Києва, в основному розсіявся і передислокувався.
Війна проти України:
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- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.