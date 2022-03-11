Крім того, погодні умови також загальмовують просування російських окупантів.

У Збройних силах Франції вважають, що російська армія не була готова до вторгнення в Україну.

Про це сказав представник Збройних сил Франції Паскаль Янні, повідомляє CNN.

Він зазначив, що через погану підготовку російські вояки тепер на місці стикаються з багатьма труднощами, особливо в матеріально-технічному забезпеченні та розвідці.

"Це можливо, що атака на Київ буде здійснена в наступні кілька днів, але насправді взяття контролю над Києвом - це зовсім інша справа, і на це знадобиться дуже багато часу", - підкреслив Янні, вказуючи на проблему резерву російської армії.

Також, за його словами, погодні зміни - рання весна і відтавання землі викликають проблему мобільності для окупантів.

Крім того, зазначив військовий спікер, російський конвой, який раніше розтягнувся на 40 миль при наближенні до Києва, в основному розсіявся і передислокувався.

Війна проти України: