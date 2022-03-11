За словами голови Київської ОДА, загарбники продовжують накопичувати війська та техніку.

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба назвав найбільш небезпечні напрямки через загрозу обстрілів з боку російських окупантів.

У своєму Телеграм-каналі він перерахував небезпечні напрямки:

Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

Північ Вишгородського району.

Він зазначив, що йдуть бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Крім того, загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Макарівського напрямку, Бучі, Ворзеля, Микуличей, Немішаєво, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей.

Раніше СБУ перехопила розмову російських окупантів, яким поставили завдання "взяти" Київ. Один з путінських військових говорить, що чекає на ротацію й сподівається, що більше не повернеться до України.

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