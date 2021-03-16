Інформаційні матеріали з тонким "тролінгом" окупантів з’явилися у ніч з 15 на 16 березня.

Російських дипломатів у Києві потролили з приводу річниці "референдуму" в Криму.

Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

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Невідомі розклеїли на службові автомобілі та паркани поряд з місцем проживання росіян наліпки з визнанням окупантами Криму за Україною.

На інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ та ФСБ. На плакатах українською та російською написано, що дипломати переконані, що Крим – це Україна, пише видання.

Аналогічні матеріали також розміщено біля дипломатичних представництв іноземних країн в місті Києві, а саме біля посольств: Киргизької Республіки, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.

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Автор: Яна Ставська