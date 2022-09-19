Андрій Піонтковський вважає, що в Кремлі планують оголосити про хворобу нинішнього президента РФ.

Поплічники президента Російської Федерації Володимира Путіна готують план з його усунення від влади. У Кремлі мають намір оголосити нібито про його хворобу.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Російська верхівка активно обговорює оголошення хвороби Путіна і тимчасової передачі його повноважень колективному органу – Раді безпеки. Ініціатором цієї ідеї є Юрій Валентинович Ковальчук, який є одним найближчих до Путіна людей. Він менеджер всієї його величезної фінансово ї імперії й водночас його зовнішньополітичний гуру. Ковальчук - класичний ультрафашист, що дотримується крайніх імперських поглядів, ідеолог війни з Україною та Заходом, реваншу за поразку СРСР. Саме він підштовхував Путіна до війни з Україною та до війни з НАТО", - йдеться в повідомленні.

При цьому Піонтковський вказав, що головне завдання Ковальчука – збереження влади та власності всього правлячого угруповання.

"Ковальчик розумна людина. Він зрозумів, що Росія програє і в цій ситуації він вирішив, що перед ним стоїть завдання зберегти владу і власність не тільки свою, але і всього правлячого угруповання. На цьому тлі захоплення України відходить на другий план", - зазначив публіцист.

Крім того, він вказав, що такий план вирішує два важливі завдання:

розширюється поле зовнішньополітичного маневру - більше шансів на м'який варіант капітуляції;

пом'якшення шоку росіян від поразки РФ. Негатив народу щодо Путіна буде поступово наростати.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна у справі про геноцид буде складно, адже жодного діючого лідера держави ніколи не переслідували за таким звинуваченням.

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