В Мінінфраструктури вважають, що протягом двох тижнів всі три порти запрацюють.

Перші судна з розблокованих портів України можуть піти протягом чотирьох днів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, пише Forbes. В Мінінфраструктури вважають, що протягом двох тижнів всі три порти запрацюють.

"Відповідно до ініціативи має бути створений спільний координаційний центр. Ми готові направити своїх людей вже завтра. Сподіваємося, що інші сторони теж готові зробити це швидко. Як тільки центр буде створено ми зможемо відкрити перший порт, а потім почергово ще два. З координаційними центрами взаємодіятимуть адміністрації наших портів. Наші порти та портові оператору будуть формувати плани обробки суден та здійснюватимуть усі операції. Завдання координаційного центру – спостереження та координація", - заявив він.

Васьков зазначив, що є судновласники, які вже готові відправити судна.

"Ми вважаємо, що з кожним заходом та виходом судна впевненість страховиків зростатиме. Коли і судновласники, і страховики побачать, що коридор працює й працює безпечно, ми отримаємо необхідну кількість суден, щоб повноцінно завантажити портові термінали для експорту зернових та інших продуктів", - розповів він.

Протягом кількох днів Адміністрація морських портів України повідомить зацікавлені сторони, яким чином буде здійснюватися вхід і вихід суден. Наразі військово-морскі сили та зброєні сили України узгоджують відповідну схему. Служби Міністерства інфраструктури допомагатимуть судам спочатку.

"У відповідність до ініціативи тральники можуть бути залучені за потреби. Очікуємо, що це буде зроблено трохи згодом, коли буде проводитися повне розмінування. Зараз це не є обмежуючим фактором", - додав він.

Першим відкритим портом буде Чорноморськ, потім Одеса, потім Південний.

Як відомо, 22 липня 2022 року Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали Стамбульську угоду для вивезення зерна з українських портів. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини, генсек ООН Гутерріш. Від Росії підписантом виступив глава Міноборони Сергій Шойгу.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження.

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