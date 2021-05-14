Водночас секретар РНБО зазначає, що реформування процесуального законодавства – це питання до народних депутатів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає несправедливим, коли людині, підозрюваній у вчиненні державної зради, обирають запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а особу, якій закидають хуліганство, тримають під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після засідання РБНО.

Його запитали, чи вважає він справедливим, коли підозрюваного в держзраді Медведчука законодавство дозволяє не брати під варту, а людей, які підозрюються в хуліганстві, українські суди відправляють до слідчих ізоляторів.

"Я вам відповім не як секретар РНБО, а як громадянин. Що стосується справедливості в українських судах – нам треба ще дуже багато працювати, щоб привести до тями наші суди, щоб вони працювали у відповідності до справедливості. Чи є вона там зараз, чи немає, я вам не можу говорити. Це буде не зовсім коректно, оскільки судді зараз приймають багато рішень у справах, в яких я фігурую", - сказав Данілов.

Читайте такожНа Медведчука одягли електронний браслет

На уточнення, чи варто змінювати Кримінальний процесуальний кодекс, щоб унеможливити альтернативний триманню під вартою запобіжний захід підозрюваним у державній зраді, Данілов сказав: "Ви знаєте, що у нас народні депутати приймають законодавство і якщо вони прописали, що можлива така річ (застава – УНІАН), то це точно не до нас питання".

Данілов відповів на питання, чи задоволені в РНБО запобіжним заходом у вигляді цілодобового домашнього арешту для Медведчука.

"Щоб трактувати рішення суду, для цього є прокуратура, є відповідні органи, які ведуть ці справи. Єдине що можу сказати – ми не стоїмо на місці, ми поступово рухаємося вперед. Звичайно, нам хотілося би, щоб усе було швидко, але з врахуванням, що все це накопичувалося багато років, потрібно мати певний проміжок часу, щоб розставити всі крапки над "і". Зеленський поставив задачу, те що стосується деолігархізації, те що стосується п’ятої колони, наведення ладу в нашій країні, і ми крок за кроком виконуємо ці завдання", - сказав Данілов.

Справа проти Медведука і Козаза

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Козак перебуває за межами України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк