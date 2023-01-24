Чому з’явилися "помилки" - мають з’ясувати ближчим часом.

Міністр оборони Олексій Резніков виступив перед членами Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо скандалу навколо харчування для українських воїнів.

Як повідомила членкиня комітету, народна депутатка Вікторія Сюмар, очільник МО визнав, що у контракті є кілька помилок.

"Міністр визнав, що в переліку харчів з 400 позицій є помилки. Не одна. Це не лише про яйця в кілограмах і тонах, але і багато інших позицій. Саме тому пішов замміністра Шаповалов. Чому з’явилися "помилки" - мають з’ясувати ближчим часом", - заявила Сюмар.

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Крім того, міністр відповів, чи справді він вбачає провину журналістів у розголосі цього контракту і чому пролунав заклик до СБУ зайнятися цієї справою. За словами Резнікова, в контексті СБУ йдеться суто про працівників МО, які були джерелами інформації. Про відсутність претензій до журналіста міністр сам скаже свою позицію.

"Міністерство також думає над іншою системою, коли буде сформовано 52 види меню для військовослужбовців та закупівлі здійснюватимуться під ці меню. Але це - проект з перспективою 4-5 місяців. Чи буде інша система більш прозорою - не зрозуміло", - зазначила Сюмар.

Тому нардепи зареєстрували закон про обов’язкове оприлюднення закупівельних цін на продукти харчування Міністерством оборони.

Скандал із харчуванням для ЗСУ

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів із компанією зі статутним капіталом у тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку".

НАБУ ще до розголосу в ЗМІ розпочало розслідування про закупівлю продовольства для військовослужбовців за завищеними цінами.

Пізніше, 23 січня, міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами. Він заявив, що сталася технічна помилка, а ЗМІ розповсюдили "вкид" з документу, якого фізично ще не існує.

Сьогодні стало відомо, що заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов попрохав про звільнення з посади на тлі звинувачень із закупівлями продуктів для Збройних сил України.

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