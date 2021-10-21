Може бути запропоновано допускати до кулуарів лише "парламентських кореспондентів".

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко анонсував зміни до порядку акредитації журналістів в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Корнієнко нагадав, що у ВР акредитовано близько 4 тис. представників ЗМІ.

"Я за те, і ми обговоримо це з Інформаційною службою, щоб ми виділили таку нову категорію, якої ще немає, яка називається "парламентські кореспонденти". Щоб кожне видання сказало, хто від нього парламентський кореспондент", - розповів Корнієнко.

Він зазначив, що налаштований на те, аби "до кулуарів потрапляли лише парламентські кореспонденти, які серйозно цим займаються, постійно".

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"Серед цих 4-х тисяч людей точно є аферисти. Я навіть їх бачив... Вони представляють або видання якесь "Серп і молот" 1992 року, давно неіснуюче, або просто якісь самоназвані люди з візитівками. Це точно жорстко буде присікатися", - сказав Корнієнко.

За його словами, для регіональних ЗМІ можуть впровадити прес-конференції по Zoom.

Крім того, додав Корнієнко, ближче до грудня може відбутися його прес-конференція спільно з головою ВР Русланом Стефанчуком.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Дмитро Разумков перед голосуванням за відставку його з посади зняв обмеження доступу журналістів до кулуарів ВР.

Автор: Таня Поляковська