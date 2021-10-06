Сьогодні зранку технічні працівники забрали обмежувальні стрічки з кулуарів другого поверху.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перед голосуванням за відставку його з посади зняв обмеження доступу журналістів до кулуарів.

Про це повідомила прес-секретар Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook.

"У зв’язку з численними зверненнями журналістів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначає, що тепер у прес-центрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси в залі засідань - 30 осіб, у кулуарах другого поверху - 200 осіб.

Також відповідно до розпорядження знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Зараз на другому поверсі відкриті всі підходи до дверей, через які виходили народні депутати з фракції "Слуга народу". Сьогодні зранку технічні працівники забирали обмежувальні стрічки з кулуарів другого поверху.

Відставка Разумкова: що відомо

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Однак згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива лише голови фракції Давида Арахамії. З приводу цього спікер згодом потролив "слуг".

Читайте такожРазумков розповів, чому депутати прискорюють його відставку20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку голови ВР і планують розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня голова Верховної Ради повідомив про запуск процедури відкликання спікера з посади. 5 жовтня депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. У провладній фракції заявляють, що питання відставки спікера голосуватиметься в парламенті у четвер, 7 жовтня.

У разі позбавлення його депутатського мандату Разумков має намір судитися.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Надя Пришляк