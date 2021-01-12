Президент Молдови бажає відновити дружбу з Україною на найвищому рівні.

Президент Молдови Майя Санду запросила президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит у Молдову.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Санду сказала в Києві на прес-конференції за результатами переговорів з Зеленським.

"Я користуюся цією нагодою, щоби знову підтвердити запрошення пану президенту Зеленському здійснити офіційний візит до Республіки Молдова та сподіваюся побачитися з вами, пане президенте, знову найближчим часом у Кишиневі", - сказала Санду.

Вона заявила, що їй приємно перебувати сьогодні з першим офіційним візитом у Києві на посаді президента Молдови, щоб "відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні".

"Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова і підтримка постійного і прагматичного співробітництва є важливим завданням для Республіки Молдова та для інституту президента", - наголосила Санду.

Окремо вона сказала, що сьогодні було домовлено "пришвидшити пошук стійкого рішення для забезпечення взаємних поїздок на підстави посвідчення особи, що принесло би користь громадянам обох держав".

Крім того, Санду зазначила, що сьогодні було підтверджено спільне бажання активізувати імплементацію Молдовою і Україною програми європейської інтеграції. "Цей шлях є стратегічним варіантом для респубілки Молдова та України і надійним способом розбудови функціональної держави з сучасною ринковою економікою в інтересах громадян", - додала Санду.

"Ми також висловилися за посилення молдовсько-українського діалогу в Східному партнерстві, зокрема в рамках саміту цієї ініціативи, який відбудеться цього року", - сказала Санду.

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Автор: Віталій Саєнко