Данілов зауважив, що рішення насамперед стосуватимуться повернення під контроль держави українських надр.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсував нові санкції, які можуть бути ухвалені на наступних засіданнях РНБО.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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«На засіданні РНБО (19 лютого – УНІАН) президент Володимир Зеленський поставив питання, що це (державна власність – УНІАН) має бути повернуто не Медведчуку, не комусь іншому, а українському народу. І повірте, це буде зроблено. Ба більше, коли я тут кажу якісь слова, я за них несу відповідальність. Я коли минулого разу сказав, що далі буде, повірте, далі буде. Далі будуть офшори, власність, все, що поцупили з 91-го року», – сказав Данілов.

Також він згадав про депутатів-мільйонерів.

«Більше того, всі ці депутати зі статками 300, 400 мільйонів… Люди добрі, де ви це взяли? Ви жодного дня не працювали в бізнесі. Ви постійно працювали на якихось посадах. У вас ставки на мільярди. Зупиняється все це. На наступних засіданнях РНБО ви побачите більше і цікавіше. І там будуть депутати, будуть люди, які жодного дня не працювали ніде, а мають великі статки», – заявив секретар Радбезу.

Він зауважив, що рішення насамперед стосуватимуться повернення під контроль держави українських надр.

Що передувало

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

За словами Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, секретар РНБО повідомив, що санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Заборона каналів Медведчука

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

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Автор: УНІАН