Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що за необхідності українці ще раз продемонструють волю до свободи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що відповідь президента Російської Федерації Володимира Путіна на запроваджені РНБО санкції проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука українців не злякає.

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Про це Данілов сказав в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання, чи не остерігається він імовірної відповіді Путіна на українські санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Данілов зауважив, що Росія захопила Крим, розпочала бойові дії на Донбасі.

«Чим нас ще можна злякати? Ми знаходимося майже у стані війни. Так, вона не оголошена, але ж це відбувається з 2014 року. Що він нам ще може робити?", - зазначив Данілов.

"Я можу сказати, що ми ж дійсно не росіяни. І, якщо хтось вважає, що нас можна захопити, нас можна якось принизити… Але у нас така генетична воля до свободи, і ми це неодноразово доводили і за необхідності доведено ще раз", - наголосив Данілов.

Останні рішення РНБО

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Медведчука та його дружини Марченко. Санкції накладено на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Як повідомив Данілов, обмежувальні заходи запроваджено через підозру Медведчука, Марченко та інших осіб у фінансуванні тероризму.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Віталій Саєнко