За словами екс-президента, Закон та Конституція України забороняє використання санкцій проти громадян України.

П'ятий президент України, а нині лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому під час своєї каденції не ввів санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука.

На відповідне питання екс-нардепа Юрія Берези Порошенко відповів в ефірі Суспільного.

Читайте такожУ ЄС підтримали рішення Зеленського заблокувати канали Медведчука – посол

«Чому не були застосовані санкції проти Медведчука… і його телеканалів. Тому що Закон України, Конституція України забороняє використання санкцій проти громадян України. Я не відкрию таємниці, що Медведчук є, на жаль чи на щастя, громадянином України. Чи правильно це, чи ні? Правильно! Тому що Конституція України гарантує презумпцію невинуватості», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, на своєму каналі у Telegram Порошенко прокоментував санкції проти соратника кума Путіна Тараса Козака. Він нагадав, що під час свого президентства заблокував російські соціальні мережі, а коли підступився до каналів Медведчука - «був нещадно розкритикований».

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН