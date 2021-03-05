Козак користувався паспортом РФ тільки для поїздок з Росії до Молдови, а ось у європейські вояжі брав український.

Народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін і Тарас Козак неодноразово літали до Москви та на окупований Крим й користувалися російськими паспортами.

Про це йдеться у розслідуванні Новая газета.

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Журналісти підрахували, що Кузьмін з 2015 року здійснив близько 240 польотів до Росії та на окупований Кремлем український півострів, побивши рекорд серед поїздок своїх колег.

Вилітаючи з Росії у треті країни (Гонконг чи Домініканську республіку), Кузьмін брав закордонний паспорт РФ неідентифікованої серії.

Тарас Козак, медіа якого прикрили санкціями через поширення кремлівської пропаганди, користувався російським закордонним паспортом лише в межах поїздок з Росії до Кишинева. У європейські поїздки він брав український.

Джерело газети у СБУ повідомило про російський паспорт й у цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. До введених Україною санкцій жінка не приховувала свого громадянства РФ й активно користувалася паспортом країни-агресора у польотах з Москви до Сімферополя, Мінська, Анапи, Стамбула, а також Ростова.

Санкції проти Медведчука та його оточення

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН