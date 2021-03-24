Обмежувальні заходи. зокрема, застосували до директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова та директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова.

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно оголосив запровадження нових санкцій проти дев'яти російських посадовців у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини у Росії.

Читайте такожЗеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських чиновників та ЗМІЯк йдеться у заяві на сайті уряду Канади, обмежувальні заходи застосовано відповідно до положень про спеціальні економічні заходи.

"Російський уряд неодноразово продемонстрував своє небажання поважати базові права свого власного народу і розглянути занепокоєння, які порушувалися багато разів міжнародною спільнотою. Разом з нашими партнерами Канада продовжить посилювати тиск на російський уряд для безумовного звільнення Навального і його прихильників, незаконно взятих під варту. Грубі порушення прав людини Росією не залишаться без відповіді", - наголосив Гарно.

Нові санкції проти російських чиновників: повний список

Зокрема, санкції запроваджено проти:

директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова ,

, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова ,

, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка ,

, генерального прокурора Ігоря Краснова ,

, заступників міністра оборони РФ Павла Попова та Олексія Криворучка ,

та , начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна ,

, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова ,

, представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла .

Обмежувальні заходи передбачають заборону ведення справ з особами, які потрапили під санкції (заборонено надавати фінансову допомогу, здійснювати торгівлю майном), а також замороження активів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко