Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно оголосив запровадження нових санкцій проти дев'яти російських посадовців у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини у Росії.
Читайте такожЗеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських чиновників та ЗМІЯк йдеться у заяві на сайті уряду Канади, обмежувальні заходи застосовано відповідно до положень про спеціальні економічні заходи.
"Російський уряд неодноразово продемонстрував своє небажання поважати базові права свого власного народу і розглянути занепокоєння, які порушувалися багато разів міжнародною спільнотою. Разом з нашими партнерами Канада продовжить посилювати тиск на російський уряд для безумовного звільнення Навального і його прихильників, незаконно взятих під варту. Грубі порушення прав людини Росією не залишаться без відповіді", - наголосив Гарно.
Нові санкції проти російських чиновників: повний список
Зокрема, санкції запроваджено проти:
- директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова,
- директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова,
- першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка,
- генерального прокурора Ігоря Краснова,
- заступників міністра оборони РФ Павла Попова та Олексія Криворучка,
- начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна,
- директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова,
- представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла.
Обмежувальні заходи передбачають заборону ведення справ з особами, які потрапили під санкції (заборонено надавати фінансову допомогу, здійснювати торгівлю майном), а також замороження активів.
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