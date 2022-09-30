Обмежувальні заходи стосуватимуться кількох тисяч субʼєктів, зазначив президент України.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони ухвалено рішення про запровадження санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українського народу.

"Зараз же хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив, і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації", - наголосив Зеленський.

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За його словами, обмеження стосуватимуться кількох тисяч субʼєктів. Він додав, що синхронізуються санкції України і її партнерів. "Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що санкції будуть "застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території України".

"Псевдореферендуми - це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності", - наголосив президент України. Він подякував лідерам держав-партнерів, усім політичним і громадським діячам світу, які вже доволі оперативно висловилися на захист України та міжнародного права.

"Дякую особисто президенту Байдену (президент США Джо Байден - Ред.), Конгресу, нашим друзям у Європі й усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України!" - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому розглянули шляхи протидії спробам Росії анексувати українські території. За підсумками президент повідомив, що було ухвалено "рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії".

Псевдореферендуми та спроба РФ анексувати частини території чотирьох областей України - важливі новини

23-27 вересня на окупованих частинах чотирьох областей України окупанти провели псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ. Російські війська змушували людей голосувати під дулами автоматів. Російські ЗМІ повідомили, що понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, заявили, що результати голосування не визнаватимуть.

30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву вести перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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