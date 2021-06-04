Адвокат Ілля Новіков заявив, що сторона Порошенка поки не буде давати жодних коментарів.

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув на допит до Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко зайшов до будівлі СБУ з вулиці Ірининської.

Його адвокат Ілля Новіков заявив, що зараз сторона Порошенка не буде давати жодних коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в прес-центрі СБУ заявили, що Порошенко не з’явився на допит у "справі Медведчука – Козак".

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31 травня допит Порошенка в СБУ перенесли на прохання його адвокатів

Його викликали у якості свідка.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Їх підозрюють у вчиненні державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками, хоча обвинувачення наполягало на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Козака.

21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

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Автор: Віталій Саєнко