Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув на допит до Служби безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко зайшов до будівлі СБУ з вулиці Ірининської.
Його адвокат Ілля Новіков заявив, що зараз сторона Порошенка не буде давати жодних коментарів.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня в прес-центрі СБУ заявили, що Порошенко не з’явився на допит у "справі Медведчука – Козак".
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31 травня допит Порошенка в СБУ перенесли на прохання його адвокатів
Його викликали у якості свідка.
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
- Їх підозрюють у вчиненні державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.
- 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками, хоча обвинувачення наполягало на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.
- 20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Козака.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.
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