П’ятого президента України викликають на допит повторно на 31 травня.

П’ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит у «справі Медведчука - Козака».

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

Порошенка викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою народних депутатів від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.

Зазначається, що слідчі СБУ викликали екс-президента на допит з метою «всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження».

«Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту - 31 травня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Під повідомлення є фото повістки про виклик Порошенка.

ОНОВЛЕНО. Адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

За його словами, п’ятого президента і депутата Ради викликали не шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті.

«Та ще й зазначаючи у тексті «інтернет-повістки» телефон для зв’язку, який не працює. Биту годину намагаюся «знайти кінці» і зв’язатися зі слідчими. Я зв’яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону», – написав юрист у Facebook.

Тим часом, вранці 27 травня, на сторінці Петра Порошенка у Facebook з'явилось кілька фото з залізниці з підписом: «Попереду важлива і довгоочікувана подорож. Вгадайте, куди ми сьогодні прямуємо?». На що депутатка партії «Європейська солідарність» Софія Федина припустила, що екс-президент вирушив з дружиною на Схід.

Справа Медведчука - Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за ст. 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками, хоча обвинувачення наполягало на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Козака.

21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Яна Ставська, Надя Пришляк