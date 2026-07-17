Зеленський призначив Олександра Поклада т.в.о. голови СБУ

Він до цього обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки.

Президент України Володимир Зеленський, який отримав у радники Сергія ("Флеша") Бескрестнова, призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ). Відповідний указ №622/2026 опублікований на сайті президента.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - сказано у повідомленні.

Поклад до цього обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки.

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Також Кабмін призначив Максима Цуцкірідзе в.о. голови Нацполіції замість Вигівського, якого учора призначили міністром внутрішніх справ. Про це повідомив постійний представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

Раніше Цуцкірідзе був першим заступником голови Нацполіції.

Олександр Поклад - що відомо

Олександр Валентинович Поклад - генерал-майор Служби безпеки України. 30 листопада 2021 року Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. 15 травня 2025 року Поклад увійшов до складу української делегації для переговорів із росією у Стамбулі.

Кадрові зміни в Україні

Раніше новий премʼєр Сергій Корецький повідомив, що уряд призначив Євгенія Хмару, який раніше був т.в.о. голови СБУ, тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу -. тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

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