Кабмін призначив Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони, - Корецький

Також Сибігу призначили тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Кабінет міністрів України призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбук.

"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", - зазначив він.

Також, за словами Корецького, буде реорганізовано структуру міністерств відповідно до рішень парламенту.

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"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", - зауважив очільник уряду.

Зміни в уряді: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в четвер, 16 липня, проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів. Корецький раніше не обіймав посад в урядових органах, хоча керував державними корпораціями та енергетичною компанією.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду. Зеленський зазначив, що важливою є наявність стратегічного бачення, як Україні активно діяти надалі для захисту нашої незалежності та примусу Росії до дипломатії.

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