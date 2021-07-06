Під розслідування може потрапити діяльність Порошенка з Медведчуком.

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка, якщо буде доведено його злочинні дії.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для нас імʼя не має значення, мають значення дії. Якщо Петро Олексійович скоював дії не на користь держави, то ми маємо з цим розібратися. Всім зрозуміло, що трубопровід Віктора Медведчука "Самара - Західний напрям", яким постачається дизпаливо, це корупційна оборудка; це приплив російських грошей в українську політику; це відродження кума Володимира Путіна й надання йому бізнесових преференцій.", - сказав Данілов.

РНБО, за його словами, готує аналітику для президента, а не проводить розслідування.

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"Коли бачимо загрози національній безпеці, реагуємо й піднімаємо окремі відомства. Поки по відношенню до людини не прийнято рішення РНБО, жодного прізвища ви від нас не почуєте", - запевнив він.

Роль Порошенка в "плівках Медведчука"

Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими чиновниками і ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенко.

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Автор: Юрій Годован