На рішення екс-президента вже відреагував сам журналіст Бігус, який розповідав про таємні перемовини Медведчука за часів президентства Порошенка.

Колишній президент Петро Порошенко вирішив подати до суду на нинішнього главу держави Володимира Зеленського й організацію, яка оприлюднила так звані "плівки Медведчука".

Про це написав у Facebook адвокат Порошенка Ігор Головань.

Захист екс-президента стверджує, що до "плівок" нібито причетний Офіс президента. Адвокати також заявляють, що відео з "плівками Медведчука" спрямовано виключно проти Порошенка.

Журналіста Дениса Бігуса у Порошенка звинуватили в тому, що він оприлюднив змонтовані аудіозаписи з нібито неправильним хронометражем. Захист Порошенка вимагає від журналістів оприлюднити усі записи "плівок Медведчука", яких, стверджують адвокати, "значно більше 36 годин".

"Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до Президента Зеленського і Громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді", - написав Головань.

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На таке рішення адвокатів Порошенка відреагував сам Бігус. На своїй сторінці у Facebook він наголосив на відсутності юридичної сторони в заявах команди екс-президента.

Окремо він пояснив, що його громадська організація "Том 14" не володіє записами чи плівками, їх власником є безпосередньо журналіст Денис Бігус. "Наскільки мені, як керівнику громадської організації, відомо, усі записи, наявні у мене, як фізичної особи, викладені в ютубі згідно з обіцянкою Бігуса Д.С (це теж я)", - додав журналіст.

Він також порадив адвокатам звернутися до СБУ й "попросити якісь записи у них".

Про що йдеться у "плівках Медведчука"

Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенка.

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Автор: Юрій Годован