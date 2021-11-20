Пропозицію Менендес вніс пізно ввечері у четвер як поправку до закону про оборонний бюджет.

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес вніс поправку, що передбачає пакет санкцій проти вищих посадових осіб Росії, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових інститутів тощо у випадку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Axios.

Пропозицію Менендес вніс пізно ввечері у четвер як поправку до закону про оборонний бюджет.

Це вимагатиме від президента США Джо Байдена ввести санкції і заборону на видачу віз проти високопосадових російських військових і співробітників розвідки, причетних до вторгнення в Україну, а також санкціонування додаткової військової допомоги Києву.

Читайте такожСтолтенберг звернувся до РФ через нарощування військ вздовж кордонів УкраїниПоправка також передбачає санкції проти російських банків, держпідприємств і критично важливих секторів нафти, газу та корисних копалин.

Вона заборонить операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдасть серйозного удару по економіці Росії.

Ба більше, поправка накладе санкції на будь-яку компанію, яка братиме участь у плануванні або експлуатації "Північного потоку-2".

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять у південні й західні регіони Росії. У США і Європі звернули увагу на це після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, яка базується в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Супутникові знімки підтверджують, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ значно збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Яна Ставська