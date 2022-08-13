Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав незадоволеним росіянам пораду. Дипломат підказав обуреним через візовий бан громадянам РФ направити свої скарги в Кремль.
Про це глава МЗС України написав у своєму мікроблозі в Twitter-аккаунт.
"Росіяни, незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу, можуть направити свої скарги в Кремль і більше 70% своїх співвітчизників, що підтримують війну", - йдеться в повідомленні.
Крім того, дипломат додав, що "ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися притулок або гуманітарний в'їзд".
Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.
Крім того, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.
У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою Шольца і нагадав, що росіяни в основному підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах та вбивства українців.