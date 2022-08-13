Дипломат додав, що "ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися притулок".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав незадоволеним росіянам пораду. Дипломат підказав обуреним через візовий бан громадянам РФ направити свої скарги в Кремль.

Про це глава МЗС України написав у своєму мікроблозі в Twitter-аккаунт.

"Росіяни, незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу, можуть направити свої скарги в Кремль і більше 70% своїх співвітчизників, що підтримують війну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дипломат додав, що "ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися притулок або гуманітарний в'їзд".

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.

Крім того, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою Шольца і нагадав, що росіяни в основному підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах та вбивства українців.

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