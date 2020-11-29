Очільник українського уряду вирушив до Туреччини / фото УНІАН, Олексій Забусик
Прем’єр міністр України Денис Шмигаль сьогодні розпочав візит до Турецької Республіки.
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Як повідомляє прес-служба уряду, программа візиту передбачає зустріч української делегації з керівництвом Туреччини та представниками бізнесу.
Нагадаємо, у жовтні візит до Туреччини здійснив президент України Володимир Зеленський.
Візит Зеленського до Туреччини
- Під час візиту Зеленського до Туреччини 16 жовтня він зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
- Сторони підписали, зокрема, військову угоду між урядами України та Туреччини та меморандум між міністерствами оборони, що відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Туреччини підтримати міжнародну платформу з деокупації Криму та брати в ній активну участь.
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