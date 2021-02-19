Вакцинацію в Україні планували розпочати із середини лютого.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк запропонувала прем'єр-міністру Денису Шмигалю перепросити за провал старту вакцинації від коронавірусу.

Про це вона заявила в ході Години запитань до уряду, пишуть "Новости Донбасса".Читайте такожГодина запитань до Кабміну та вакцинація українців: яким буде засідання Ради 19 лютого

Шмигаль питання політика проігнорував, він заявив, що затримка з початком вакцинації від COVID-19 не вплине на кампанію з вакцинації у цілому.

"Про причини затримки (поставок вакцини в Україну - УНІАН) неодноразово розповідав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вони дійсно мають місце. Багато країн, у тому числі і країни ЄС, стикнулися з новою проблемою – зміщення термінів поставок вакцин. Впевнений, що зміщені терміни суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона розпочнеться найближчим часом", - сказав прем'єр, слова якого передає кореспондент УНІАН.

Провал старту вакцинації в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планували почати із середини лютого. Під час першого етапу планується робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfize/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer / BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні проходять реєстрацію три вакцини: 10 лютого була подана заява на реєстрацію вакцини китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, 15 лютого – вакцини Oxford/AstraZeneca, що розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, 16 лютого – вакцини Pfizer/BioNTech, яку розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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Автори: Ольга Робейко, Леся Лещенко