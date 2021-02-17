Вакцинація від коронавірусу повинна була початися ще 15 лютого.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

В ефірі одного з телеканалів Данило Гетманцев погодився, що Міністерство охорони здоров'я не вклалося в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.

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"Міністерство не впоралося до тих термінів, про які вони говорили. Але, з іншого боку, ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є деякі технічні перешкоди, але так чи інакше вакцинація буде", – зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи піднімуть питання звільнення глави відомства.

При цьому він додав, що питання відставки Степанова сьогодні не обговорюється взагалі. Це просто "пропозиція" реакції на те, що міністр охорони здоров'я своєчасно не розпочав вакцинацію.

Хоч сам Гетманцев не переконаний, що саме таке рішення потрібно буде приймати. На його думку, відтермінування вакцинації з 15 на 20 або 22 число не є вирішальним для протидії коронавірусу. Але разом з тим нардеп зауважив, що кожен посадовець повинен виконувати свої обіцянки.

"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно повинен це виконувати", – сказав політик.

Ірина Верещук, депутат фракції "Слуга народу", підтвердила "Стране", що Степанова можуть відправити у відставку в разі зриву вакцинації.

"Ми на фракції вирішили, що ми даємо час пану міністру до кінця лютого. Ми розуміємо, що можуть бути логістичні складності, затримки рейсів і так далі. Але він обіцяв, що встигне до 15 лютого. 15 лютого пройшло, а у нас проблеми з ввезенням вакцини. Як нас переконує Степанов - це незалежні від нього обставини. Ми, як фракція вважаємо, що пан Степанов буде нести персональну відповідальність після закінчення терміну, який ми йому визначили - кінець лютого", - повідомила Ірина Верещук.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

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Автор: УНІАН