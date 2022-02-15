Німецький канцлер здав кілька тестів на коронавірус, але у РФ залишилися побоювання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився дотримуватися всіх вимог РФ щодо тесту на коронавірус. В результаті переговори знову влаштували в приміщенні з довгим столом.

Про це повідомляють видання Bild і Welt.

Російська влада зажадала, щоб Шольц і члени делегації Німеччини здали три ПЛР-тести перед візитом, останній - за 24 години до вильоту. Ще один, четвертий, потрібно було здати після прильоту.

Шольц не погодився здавати тест за участю російських медиків. Процедуру провів лікар посольства Німеччини в Москві в присутності російського представника. Апарат для проведення тесту на коронавірус був привезений з Німеччини.

Bild також повідомляє, що Шольц відмовився не через побоювання щодо отримання росіянами його ДНК - цим відмову від ПЛР-тесту мотивував французький лідер.

"Йдеться про самоствердження: жодна іноземна нація не буде возитися з носом голови німецького уряду". - пише видання.

В результаті Шольц і Путін проводять переговори на дистанції - за довгим білим стіл (як це було і з Еммануелем Макроном), про що свідчить коротке відео, розміщене російським агентством РИА Новости. Це перші переговори Путіна і Шольца.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув в Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямував до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава ОПУ Андрій Єрмак також очікує, що у Шольца "будуть результативні переговори в Москві".

Перед візитом до Києва Шольц заявив, що Німеччина очікує від Росії термінових ознак деескалації і попереджає про серйозні наслідки у разі подальшої військової агресії проти України.

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