Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився дотримуватися всіх вимог РФ щодо тесту на коронавірус. В результаті переговори знову влаштували в приміщенні з довгим столом.
Про це повідомляють видання Bild і Welt.
Російська влада зажадала, щоб Шольц і члени делегації Німеччини здали три ПЛР-тести перед візитом, останній - за 24 години до вильоту. Ще один, четвертий, потрібно було здати після прильоту.
Шольц не погодився здавати тест за участю російських медиків. Процедуру провів лікар посольства Німеччини в Москві в присутності російського представника. Апарат для проведення тесту на коронавірус був привезений з Німеччини.
Bild також повідомляє, що Шольц відмовився не через побоювання щодо отримання росіянами його ДНК - цим відмову від ПЛР-тесту мотивував французький лідер.
"Йдеться про самоствердження: жодна іноземна нація не буде возитися з носом голови німецького уряду". - пише видання.
В результаті Шольц і Путін проводять переговори на дистанції - за довгим білим стіл (як це було і з Еммануелем Макроном), про що свідчить коротке відео, розміщене російським агентством РИА Новости. Це перші переговори Путіна і Шольца.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув в Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямував до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава ОПУ Андрій Єрмак також очікує, що у Шольца "будуть результативні переговори в Москві".
Перед візитом до Києва Шольц заявив, що Німеччина очікує від Росії термінових ознак деескалації і попереджає про серйозні наслідки у разі подальшої військової агресії проти України.