Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.

Депутат Рудківської міськради і син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук - Дмитро Копанчук, який раніше виїхав за кордон і не повернувся, написав заяву на складання свого депутатського мандата.

Про це виданню NGL.media повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький.

Зазначається, що у Рудківській міській раді підтвердили факт отримання 9 серпня заяви від Дмитра Копанчука про складення повноважень. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.

Відео дня

Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери" співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук.

Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Копанчука та зазначив, що його "попросили це зробити".

Виїзд Дмитра Копанчука з України - що відомо

Раніше ЗМІ з'ясували, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради. Він ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина.

Водночас мати Дмитра депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук, досі не надала ніяких публічних коментарів з цього приводу.

Раніше сьогодні повідомлялося, що двох скандальних депутатів із франкції "Слуга народу" - Анатолія Гунька та Богдана Торохтія - позбавили депутатських мандатів. Гуньку оголосили про підозру у хабарництві, а Торохтій з родиною купував під час війни елітне житло за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: