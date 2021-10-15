Депутати влаштували перепалку в студії політичного ток-шоу.

Нардеп Олександр Качура і Сергій Шахов посварилися в студії політичного ток-шоу, після чого перший спробував подарувати колезі партійний зелений значок.

Це сталося в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, Качуру обурило те, що Шахов висловився на адресу "слуг народу" словами "зелена гидота". У відповідь він порадив колезі подивитися в дзеркало.

"Ви справжній "слуга народу", тому я думаю, що у вас повинен бути атрибут, приходьте, будь ласка, на наступне пленарне засідання", - сказав Качура, підійшовши до Шахова.

Той "подарунок" не прийняв і кинув його у спину Качурі зі словами: "На тобі, Саша, чуєш".

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"Правда ріже очі", - сказав йому Качура, звинувативши колегу у фарисействі.

"Голосую за одне, кидаю тут значки, а потім розповідаю зовсім інше", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Олексій Гончаренко і відома російська пропагандистка Ольга Скабеєва влаштували заочну перепалку через футболку першого, яка не сподобалася другій написом на ній.

До цього нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко та екс-міністр економіки, президент Київської школи економіки, радник голови ОП Тимофій Милованов влаштували перепалку в студії через тарифи на газ. Їх "заспокоїла" ведуча словами про Путіна.

Автор: Юрій Годован