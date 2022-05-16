Пишуть, що він нібито поїхав на тиждень до трьох малолітніх дітей до Угорщини.

Народний депутат від вже колишньої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич покинув Україну.

Про це заявив начальник Чернівецької ОВА Сергій Осачук під час сьогоднішньої прес-конференції.

Він не розповів подробиць, тільки зазначив – має інформацію, що Нестор Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне". Керівник обладміністрації також звернув увагу, що низка місцевих депутатів від ОПЗЖ у Чернівецькій області ховається від мобілізації.

Пізніше "Бабель", посилаючись на джерело в ОЗПЖ, повідомив, що Шуфич нібито виїхав на трьох маленьких дітей в Угорщині та повернеться до наступного пленарного засідання Ради.

Що передувало

Нагадаємо, 4 березня стало відомо про затримання Нестора Шуфрича в Києві. За словами військових, депутат фотографував позиції тероборони столиці. Охорона нардепа відкрила вогонь, але була затримана разом з Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, відомий проросійськими поглядами, стверджував, що нібито фотографував культурну пам'ятку Києва.

Пізніше щодо Шуфрича відкрили кримінальне провадження. Депутат вирішив рятувати свою свободу втечею за кордон, попри заборону на виїзд з країни осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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