Європейські союзники підтримали Україну в обороні від окупаційних військ Російської Федерації. Вони наклали на РФ безліч санкцій, які знищують добробут країни. Наприклад, нещодавно стало відомо, що компанія "Північного потоку-2" має намір оголосити про банкрутство через введені обмеження. За даними Ukraine Economic Outlook, вся економіка Росії пішла в круте піке, але влада країни воліє нічого не помічати. Вона реагує на дії Європи погрозами розв'язати реальну війну. Про це свідчить заява Дмитра Медведєва.
Колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації написав у Twitter: "Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.