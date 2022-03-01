Схоже, російські політики вперто не хочуть бачити, наскільки слабка у них армія.

Європейські союзники підтримали Україну в обороні від окупаційних військ Російської Федерації. Вони наклали на РФ безліч санкцій, які знищують добробут країни. Наприклад, нещодавно стало відомо, що компанія "Північного потоку-2" має намір оголосити про банкрутство через введені обмеження. За даними Ukraine Economic Outlook, вся економіка Росії пішла в круте піке, але влада країни воліє нічого не помічати. Вона реагує на дії Європи погрозами розв'язати реальну війну. Про це свідчить заява Дмитра Медведєва.

Колишній президент РФ і нинішній заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації написав у Twitter: "Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Слідкуйте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.

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