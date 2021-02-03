У "СН" вважають, що депутати від "ОПЗЖ" можуть заблокувати роботу парламенту через введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата Тараса Козака та 8 компаній.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" зібралися біля трибуни, щоб не допустити її блокування з боку представників фракції "Опозиційна платформа - За життя".

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Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни перебуває до 20 народних депутатів з фракції "Слуга народу". Вони пояснили, що їх ціль - не дати можливості народним депутатам від фракції "Опозиційна платформа - За життя" заблокувати роботу парламенту через введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від цієї фракції Тараса Козака та 8 компаній.

Як відомо, засідання парламенту має розпочатися о 10:00.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.

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Автор: Надя Пришляк