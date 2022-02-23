Він також зазначив, що стурбований збоченням концепції підтримки миру.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував визнання Російською Федерацією так званих "Л/ДНР" і зазначив, що таким рішенням РФ завдала "смертельного удару по Мінських угодах".

Про це йдеться в заяві Гутерріша на офіційному сайті організації.

"Наш світ зіткнувся з найбільшою глобальною кризою миру і безпеки за останні роки, особливо за час мого перебування на посаді Генерального секретаря. Ми стоїмо перед моментом, який, як я щиро сподівався, не настане. Я глибоко стурбований останніми подіями, що стосуються України, в тому числі повідомленнями про порушення режиму припинення вогню на лінії зіткнення, що почастішали, і реальної небезпеки подальшої ескалації конфлікту на місцях", - написав генсек ООН.

Гутерріш підкреслив, що рішення РФ Про визнання так званої "незалежності" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Такий односторонній захід прямо суперечить принципам Статуту Організації Об'єднаних націй і несумісний з так званою Декларацією про дружні відносини Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як таку, що представляє міжнародне право. Це також смертельний удар по Мінським угодам, схваленим Радою безпеки", - заявив генсек.

Він також зазначив, що стурбований збоченням концепції підтримки миру.

"Я пишаюся досягненнями операцій ООН з підтримання миру, в яких так багато "блакитних касок" пожертвували своїми життями, щоб захистити мирних жителів. Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони зовсім не миротворці", - підкреслив Гутерріш.

У заяві також йдеться, що ООН повністю підтримує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми продовжуємо підтримувати народ України через наші гуманітарні операції і зусилля щодо захисту прав людини. У цей критичний момент я закликаю до негайного припинення вогню і відновлення законності. Потрібна стриманість і розум. Нам потрібна деескалація зараз. Закликаю всіх утриматися від дій і заяв, які довели б цю небезпечну ситуацію до межі. Давно пора повернутися на шлях діалогу і переговорів", - йдеться у заяві.

Гутерріш додав, що повністю прихильний всім зусиллям з врегулювання цієї кризи без подальшого кровопролиття.

"Я повторюю те, що вже говорив кілька разів: мої добрі послуги доступні, і ми не відступимо в пошуках мирного рішення. Організація Об'єднаних націй і вся міжнародна система проходять випробування, і ми повинні пройти це випробування", - підсумував він.

Нагадаємо, Україна вимагає від РБ ООН негайно провести консультації щодо Будапештського меморандуму.

Як сказано в тексті Будапештського меморандуму, розміщеного на сайті Верховної Ради України, стаття 6 передбачає, що "Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у разі виникнення ситуації, внаслідок якої виникає питання щодо цих зобов'язань".

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