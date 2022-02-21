Зокрема, глава МЗС наголошує, що треба вжити невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спрямував в Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй офіційний лист з вимогою негайно провести консультації відповідно до Будапештського меморандуму.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - наголосив Кулеба.

Як сказано у тексті Будапештського меморандуму, розміщеному на сайті Верховної Ради України, стаття 6 передбачає, що "Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань".

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна скликала проведення консультацій країн-підписантів Будапештського меморандуму. Глава МЗС Кулеба наголосив, що українська влада прагне домогтися ухвалення конкретних рішень щодо гарантії безпеки для України.

Також Кулеба пропонує провести саміт п'яти постійних членів Ради безпеки ООН (США, Великої Британії, Франції, Росії і Китаю) та України, Німеччини і Туреччини для формування нових гарантій безпеки і обговорення питання деескалації ситуації, загостреної діями Росії.

Будапештський меморандум

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

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