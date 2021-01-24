У Конотопі сумської області проходять повторні вибори мера.

У 14 областях України 24 січня проходять повторні місцеві вибори.

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За інформацією на сайті ЦВК, місцевих депутатів, селищних голів або мерів обирають у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Полтавськй, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

У Конотопі сумської області проходять повторні вибори мера, оскільки попередній мер Олександр Луговий, який переміг на виборах, пішов з життя від коронавірусу.

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Автор: Дмитро Захаров