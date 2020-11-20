На засіданні суду Ільченко заявив, що слідство начебто сфабрикувало партквиток Левіна

Активісти запідозрили у причетності до вбивства херсонської активістки Дмитра Ільченка, що нині захищає обвинуваченого у справі Владислава Мангера у суді.

Про це йдеться у повідомленні руху Хто замовив Катю Гандзюк? у Facebook.

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У 2017 році Ільченко був заступником Херсонської обласної організації «Батьківщини». За джерелами активістів у політичній силі, Ільченко скористався відсутністю голови осередку Юрія Одарченка й видав партійний квиток нині іншому фігуранту справи Олексію Левіну.

Для цього юрист підробив печатку й підпис Одарченка.

Проте на черговому засіданні суду Ільченко заявив, що слідство начебто сфабрикувало партквиток Левіна, щоб пояснити його зв’язок з Мангером.

Вбивство Гандзюк

Активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою.

Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої").

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Автор: Яна Ставська